新冠肺炎疫情持續升溫，台灣近期新增個案以印尼移工為主，中央流行疫情指揮中心為此暫緩印尼移工輸台2周。專家表示，新冠肺炎拉大了少數族群的健康不平等問題，美國疫情嚴峻的州就以墨西哥裔族群居多的州為主，不論是移工、難民等，各國都必須付出更多的心血，加強衛教，才能避免社區出現破口。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，全球疫情截至6日為止，將累計6682萬例確診、153.3萬例死亡。其中，歐洲確診人數截至6日預計將累計1844萬人，居全球5大洲之首，北美則預計累計1503萬例個案。

陳秀熙表示，美國疫情最嚴峻的州是加州、伊利諾州、德州、俄州機佛州，單日就破20萬人確診；死亡人數最多的則是伊利諾州、德州、密西根州、佛州及賓州。目前美國的解封指數高，顯示確診人數增加、復原力也不足。

全世界各個國家，特別是美國，即便做了嚴格的管控，疫情仍然高漲，陳秀熙認為，少數族群的「貢獻」很重。墨西哥裔是美國的少數族群，佔美國人口的11.3％，佔美國拉丁裔人口的61.9％。墨西哥裔比例高的加州、德州，都是疫情最嚴峻的州之一。

陳秀熙表示，少數族群對各國而言，扮演的是最重要的基本工作，但在疫情之下，少數族群的健康不平等也被拉大。政府必須付出更多心血，加強衛教，避免社區出現破口。台灣近期印尼境外移入激增，除了應對移工採取境外管制，也要維持嚴格的社交距離、個人防護措施。

(中時 )