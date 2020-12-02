中國大陸國家稅務總局日前發布採購意向公告，預計12月採購「金稅四期」決策指揮端指揮台與配套功能系統。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷提醒，金稅四期上路代表大陸政府將透過信息聯網，串連各部門資訊的稅收管理系統，台商經營資訊將無所遁形。

徐曉婷表示，過往金稅三期已將國稅與地方稅資訊進行整併，全面監控稅務系統的流程，本次金稅四期預計將另外結合「非稅」方面之業務，並統整各行政部會、委員會、中國人民銀行、銀行機構、其他參與機構之資訊，使稅務機關及各參與部門能夠更輕易檢核企業註冊訊息、企業人員手機號碼與企業納稅訊息三類訊息之真實與有效性。

若中國大陸台商有經營異常、洗錢、逃漏稅等情事，透過各部門資訊交換及流通，這些異常行為將無所遁形，更容易被稽徵機關查獲。

徐曉婷認為，未來中國大陸政府可能透過金稅四期系統檢視企業異常行為，像是空殼公司的洗錢、逃漏稅、假交易、虛開發票、帳上存貨或成本與實際情況不符、稅負異常、工資申報不實等情況。中國大陸台商一旦被金稅四期系統偵測出異常，企業容易被稅局關注、查核。

(工商 )