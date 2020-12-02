知名咖啡連鎖星巴克近期特色門市大爆發！繼11月開幕的雲林「北港門市」、12月開幕的台北「時代寓所門市」，今（12/2）再宣布星巴克首座夢幻積木城堡門市「泰安南門市」即日起盛大開幕，坐落於國道1號158公里處、沿著中山高順行南下的泰安服務區南站內，整體門市設計呼應泰安南站「幸福驛站」主題，以積木城堡為設計概念，極具特色的外觀可望再吸引拍照打卡人潮！

星巴克並指出，「泰安南門市」也是目前星巴克進駐國道服務區的8間門市中，首間導入「現烤專案」之門市，顧客可在現場享用或外帶法國直送的「現烤糕點」，以及紐西蘭原料製成的「現烤餅乾」。

據星巴克介紹，「泰安南門市」的外觀是以多個立體方形積木堆疊出主建築體，並將天窗及玻璃窗運用退縮式的設計，表現出3D立體感的深淺變化，中心處則以三角形積木跳脫出整體視覺；另，門市內整體色調則是走清爽明亮的中性色系，門市藝術牆面則描繪上Siren女神所處的海底世界，在光線折射波紋斑斕表現出的神祕變化，希望提供來往的旅客美好的休憩時光。

為歡慶泰安南門市全新開幕，星巴克表示，特別推出國道設計包裝的「咖啡焦糖爆米花」，即起於全門市歡慶上市；另外，還有泰安南門市首賣的「泰安南馬克杯」、「泰安南隨行卡」，兩款商品皆描繪出積木城堡的外觀設計，並點綴上粉紅羊蹄甲。

星巴克並指出，即日起至12月4日凡顧客於星巴克泰安南門市打卡”Meet Me @ Starbucks-泰安南”，並上傳FB或IG成功，可享點購兩杯口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠；另也推出星禮程會員消費再加贈門市限定明信片乙張活動，設計以粉色、粉藍等繽紛色系線條，表現出門市呼應泰安服務區瀰漫山暖花開般地歡樂與幸福感，十分有紀念意義。

(工商 )