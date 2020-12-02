港股早盤跌18點 美團成交最旺 13:082020/12/02 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔晚美股造好，納指及標普500指數創新高。港股2日早盤表現反覆。 恒指開盤漲102點，報26,670點已屬暫時高，開盤後走軟，曾倒跌188點，見26,379點，於20日線（約26,367點）見支撐反彈。恒指中午收報26,548點，跌18點或0.1％。 國企指數報10,591點，跌67點或0.6％。 大市成交額826.44億港元，美團挫4.6％，半日成交額76.17億港元居首。 (工商 ) #美團 #開盤 #成交額 #億港 #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京東健康招股 超購108倍 04:102020/12/02 全球財經 《港股》疲弱不振 恆指跌18點 國企挫67點 12:492020/12/02 財經 《日股》上沖下洗 日經上半場跌31點 11:242020/12/02 財經 《半導體》ADR創新高 台積電500元壓力大未同步 10:002020/12/02 財經 《美股》砸277億美元 Salesforce收購Slack 10:162020/12/02 財經 港年度最大規模IPO 京東健康集資上看40億美元 11:402020/12/02 財經 統一證全球首發「恒生科技指數ETN」2日上櫃掛牌 11:402020/12/02 財經 台積電飆上500元 台股早盤續攻 14000點只差一步 09:252020/12/02 財經 《盤中解析》權王坐鎮、雙D喊衝 台股續攀峰 11:412020/12/02 財經 《國際金融》疫苗往前跨步 歐股收漲0.65％ 09:422020/12/02 財經 財經熱門新聞 他喊美元再慘崩35％ 謝金河洩底這位專家「挺中派」 - 財經 台灣被列匯率操縱國？ 楊金龍：可能進觀察名單 - 財經 - 工商 特斯拉漲不停 馬斯克親自出面做空 警告員工股價會崩 - 財經 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 勞動基金預告 11月大賺2,300億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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