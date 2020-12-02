隔晚美股造好，納指及標普500指數創新高。港股2日早盤表現反覆。

恒指開盤漲102點，報26,670點已屬暫時高，開盤後走軟，曾倒跌188點，見26,379點，於20日線（約26,367點）見支撐反彈。恒指中午收報26,548點，跌18點或0.1％。

國企指數報10,591點，跌67點或0.6％。

大市成交額826.44億港元，美團挫4.6％，半日成交額76.17億港元居首。

(工商 )