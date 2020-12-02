Seagate與PlayStation、Marvel及Crystal Dynamics攜手合作，於今日宣布廣受歡迎的遊戲儲存方案產品線加入最新成員：PS4系統專用的Game Drive《漫威復仇者聯盟》限定版。

此為市面上唯一獲得《漫威復仇者聯盟》正式授權的典藏版硬碟，搭配漫威的獨家插圖，展現出《漫威復仇者聯盟》遊戲的獨特風格，分別有美國隊長、浩克、索爾或復仇者聯盟全員的圖案供粉絲們做選擇，使其在玩遊戲時也能獨樹一格。

此款Game Drive強調效能與功能性，能夠搭載在PS4與PS4 Pro系統。這款適用於PS4的Game Drive同時具備2TB容量，且可隨插即用，讓PlayStation主機能立即辨識硬碟並在數分鐘內完成安裝設定，立即提供額外的儲存空間。

Seagate Game Drive搭配高速USB 3.0，讓玩家能直接連上PS4，在遊戲上搶得先機。此外，這款硬碟也能將內接式和外接式硬碟的遊戲效果完美銜接。其輕巧便攜的設計，非常適合用它將完整的系列遊戲框羅起來帶去朋友家同樂。

(工商 )