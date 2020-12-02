國民黨團1日上午召開黨團大會，討論施政總質詢因應方式，結束竟後發現有位自稱行政院警官隊的警察在外站崗。國民黨團總召林為洲痛批，行政院警官監控在野黨、把國會當公開政治偵防對象，行政院簡直把立法院當塑膠，台灣根本是「警察國家再現」。民進黨發言人顏若芳則回應，「國民黨又在玩韓國瑜追蹤器的老梗」，指出行政院長到立法院備詢警方都會派駐警力，這點林不可能不知道，國民黨根本就企圖想帶風向製造假新聞。

林為洲指控，黨團上午在紅樓101召開黨團大會，出來的時候碰到一位穿著西裝不認識的人，上前詢問後才發現是行政院警官隊，他質疑，「蛤！行政院警官隊也可以在立法院派人到各個地方，偷聽在野黨開會，然後通報（行政院）？」林強調，司法法制委員會已決議，立法院內的保六不能再通報任何委員的行動，「結果保六不敢通報，反而是用行政院警官隊，這太離譜」。

針對行政院警官隊疑監控在野黨，顏若芳痛批「國民黨又在玩韓國瑜追蹤器的老梗」，表示行政院長到立法院進行備詢，院長警官隊都會在相關布點位置派駐警力，這個規矩早已行之有年，國民黨執政時也是如此，林為洲不可能不知道這是合理的警力部署調度。

顏若芳指出，行政院已經公開說明，負責院長維安的警官隊人員，都站在固定的位子，並佩戴識別證，光明正大執行勤務，國民黨根本就是企圖帶風向製造假新聞，而國會議員為了一人一黨的政治目的，竟然仗勢欺負執勤的員警，更難以讓人認同。不僅如此，顏最後還說「拜託國民黨的大立委行行好，不要為了移轉荒腔走板的杯葛行徑，藉故欺負配戴識別證、認真執行勤務的警官隊小隊員。」

(中時新聞網)