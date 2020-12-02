遠雄建（5522）今年業績表現旺，多頭氣勢強盛，依明年完工交屋進度的新案來觀察，2021年很可能營收獲利將再度大幅成長，近期股價持續飆升，今（2）日再度開出紅盤，已連八紅，盤中暫收54.1元，漲幅維持在2％以上，衝上近7年新高。

遠雄建今天股價表現價量齊揚，成交張數突破2千多張，股價已連續八天上漲，今天營建股暫作休息，相對表現不如近期，但遠雄建股價逆勢上揚，盤中上漲1.1元。

遠雄建今年業績表現穩健，由於房市下半年轉強，中南部溫度甚於北部，再加上遠雄建目前汐止新完工廠辦案「U-Town二期」穩定去化，新莊指標案「遠雄九五」，也銷售逾45％，使得今年前三季營收獲利表現突出。

遠雄建前三季營收達170.5億元，稅後純益21.3億元，EPS達2.7元；第四季總銷40億元的「遠雄之星6」將持續認列，年底前總銷18億元「遠雄新苑」也將入帳，全年業績將明顯大幅成長。

(工商 )