美國疫情再攀高峰，數以百萬計人可望於12月中開始接種2019冠狀病毒疾病疫苗，醫護人員、須接受長照的人將是優先接種對象。此外，有接觸史的人，隔離時間可能縮短為10天。

路透社報導，由於美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染及住院人數再創新高，美國官員今天說，最快將在12月中旬，讓數以百萬計美國人接種疫苗。

美國總統川普即將於明年一月卸任，他的防疫策略重在疫苗，政府疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）首席顧問施勞威（Moncef Slaoui）今天表示，到2020年底，將可有2000萬美國人接種疫苗；到2021年中，大部分美國人都可取得高度有效的疫苗。

曾在英國大藥廠葛蘭素史克（GSK）擔任主管的施勞威在華盛頓郵報（The Washington Post）舉辦的活動中說：「在（疫苗）獲批准後的24小時內，或許最多36到48小時內，就能施打到民眾手臂上。」

許多美國人拒絕遵從專家建議，不願戴上口罩，並為了參加假期聚會而旅行，這讓具高度傳染力的病毒光是在11月就造成436萬美國人感染，是10月新增病例的兩倍之多。

美國運輸部（U.S. Transportation Department）今天表示，已進行能「立即大量運送」2019冠狀病毒疾病疫苗的準備工作，並完成所有必須的監管措施。

法新社則報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）諮詢委員會今天表示，醫護人員和住在長期照護機構的人應該優先接種第一批疫苗。

這兩個被列為可優先接種疫苗的群體共約2400萬人，相當於能在12月施打疫苗的人數，前提是美國藥廠輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）生產的疫苗獲得批准，且兩家公司遵守出貨4000萬劑疫苗的承諾。

每個人需要注射兩劑疫苗，在首次接種後，若用的是輝瑞疫苗，3週後須施打第2劑；若是莫德納疫苗，則須在4週後注射第2劑。

CDC資深科學家梅森尼爾（Nancy Messonnier）表示，大多數州都認為可在「3週內」讓所有醫護人員接種疫苗。

目前美國約有300萬人住在長照機構，而染疫身故的美國人中，約40%、相當於10萬人是來自這些機構。

至於醫護相關工作的從業人員，估計約有2100萬人，其中包括在醫院、門診診所、居家照護、藥房、急診等部門工作的人。

另外，美聯社報導，在疫情於全美肆虐的情況下，CDC準備縮短接觸確診者之後的隔離時間。

高階政府官員表示，預定今晚公布的最新守則，將准許曾與染疫者接觸的人在10天後、或篩檢呈陰性反應的7天後恢復正常活動，這比疫情爆發後施行的14天隔離期來得短。

(中央社)