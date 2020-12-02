國民黨團昨指控行政院警官隊派員監控藍委在立院的行蹤，行政院祕書長李孟諺對造成立委誤解致歉，但否認監控各政黨。國民黨團今天重回原地，痛斥蘇貞昌濫用權力，把警察尊嚴踩在腳下，變成蘇揆的「御林軍」，讓警總復辟，黨團將調閱會議室外的監視器畫面佐證，追究相關責任。

國民黨團總召林為洲說，昨天黨團大會結束，助理走出後門就看到2位陌生人，後來確認是行政院警官隊成員，警官隊要保護蘇貞昌，都會在議場四周，據點怎麼會設到紅樓會議室這邊，且經過調查，過去也沒有這個據點。

林為洲質疑，行政院警官隊是受到上級指揮，偷聽在野黨開會，明天黨團會調閱立法院的監視器畫面。他強調，國民黨團不會為難基層警官，但一定要追究清楚是誰下的令。

國民黨團首席副書記長林奕華指出，行政院祕書長李孟諺昨稱會議室外有崗哨、但內政部長徐國勇卻說警官隊是為了躲雨，兩者說法兜不攏，一聽就知道有蹊蹺，要求行政院必須講清楚、說明白。

國民黨團首席副書記長鄭麗文表示，她曾擔任行政院發言人，陪同過行政院長到立法院備詢，立院本身就有駐衛警，從未聽說過警官隊要來巡邏立院；行政院講躲雨很奇怪，難道因為躲雨就可以擅自離開崗位，偏偏還是在在野黨黨團大會會議室的門口，還通報會議結束。

鄭麗文說，她不相信這是警官隊自動自發的行為，質疑一定有高層下令，難道是被綠委何志偉說國民黨團會潑豬糞嚇到，行政院派警官來國民黨的會議室外面，聞看看有沒有豬糞的臭味嗎？她痛斥行政院離譜至極，讓警察的尊嚴掃地，成為蘇貞昌的「御林軍」、「御用打手」，讓警總復辟、大開民主倒車，行政院、警政署必須說清楚。

(中時 )