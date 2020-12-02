中華郵政公司自2017年導入汰換電動機車方案，計畫在2023年前將公務用機車8946輛全數汰換完成。立法院交通委員會查出，截至今年10月底，累計採購1441輛，顯示歷年實際及預計汰換數量根本不符，而且換了電動機車，但油錢跟電費的預算都沒變，遭立委質疑，預算怎麼編列？最後電動機車跟燃油費預算均遭刪減1千萬。

立委何欣純表示，經查，今年編列1.2億元，預計換購1200輛電動機車，但截至10月底，實際執行數量僅399輛，其他則採租賃方式，結果明年仍續編1.2億元，中華郵政應檢討採購機制。

立委魯明哲認為，為響應節能減碳採購電動機車，理論上明年度的燃油費應該要減少、電費可能增加，但從預算上看起來，電費沒有增加、燃油也沒有減少，實在太奇怪了。

中華郵政解釋，配合綠能政策，2017年逐年導入電動機車，但一開始市場不成熟，所以採取租賃方式，考量偏遠山區會有續航力、爬坡力等問題，所以保留一定數量的燃油機車；油料預算沒有大幅減少，主因是中、大型四輪、六輪以上燃油車仍有一定數量，近年來包裹、快捷的量也有成長，長途運輸還是有油料支付。交通委員會最後決議，明年度電動機車預算及燃油費預算各均刪減一千萬元。

(中時 )