行政院長蘇貞昌昨(1)日在國會接受立委蔣萬安的質詢，被問到美豬相關問題時，蘇貞昌拒絕正面回答，顧左右而言他，還出現反質詢，更當面羞辱蔣萬安，引發全場綠委在台下嘲笑，這畫面讓政治評論員李正皓不禁搖頭，直呼蘇貞昌根本不讓人質詢，難怪國民黨要發起內臟大戰。

李正皓在政論節目「關鍵時刻」中提到，蘇貞昌昨天的表現簡直荒腔走板，國民黨之前連續杯葛12次，不准蘇貞昌上台報告不是沒有道理，民進黨口口聲聲說要讓國會回歸理性問政、質詢，但是民進黨的官員有打算要好好回答嗎？連蘇貞昌都當著蔣萬安的面說「我不會回答你想聽到的」，這樣子要怎麼讓人相信行政團隊有心要解決問題呢？

李正皓指出，蔣萬安在質詢台上說的每個問題都有意義，問到美豬進口能不能標示是否含萊劑，簡單的一個是非題，蘇貞昌都可以扯到國外的規定，美國170多種動物用藥裡面，就只有萊劑在台灣是禁止的，要求特別標示有很過分嗎？

27日國民黨破天荒在國會拿出豬內臟丟擲，把國會搞得一團亂，丟臉丟到國外媒體去，這點李正皓也認為相當不妥，但民進黨一直呼籲要國民黨好好質詢，那麼現在國民黨好好質詢了，請問民進黨有要好好回答嗎？李正皓痛批，如果民進黨沒有打算接受質詢，那麼你們有甚麼資格批評別人不好好質詢呢？

(中時新聞網)