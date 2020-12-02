光磊(2340)2020年11月合併營收5.61億元，年增29.8%，但比10月新高7.59億元下滑約26.14%。今年第四季營收加溫，翻轉前三季下滑的格局；前11月營收51.99億元，年增4.11%。

光磊前三季每股淨利0.92元，低於去年同期的1.07元；目前為公司實施庫藏股期間。

光磊前三季營收38.79億元，毛利率28.99%；營業淨利4.48億元，歸屬於母公司淨利3.46億元，年減約24.62%，每股淨利0.92元。其中，第三季營收15.11億元，營業淨利2.14億元，歸屬於母公司淨利1.8億元，每股淨利0.48元，為今年以來新高。

光磊11月6日董事會決議實施庫藏股，預計自11月9日至110年1月8日，買回自家股票7500張，買回區間價格在每股16.7~35.2元之間。

光磊致力於轉型，淡出傳統LED生產，持續深耕感測元件市場；同時，公司將全力投入開發的VCSEL激光器，目前已送樣一家客戶，明年期望能再增加兩家新客戶，預計明年VCSEL將開始貢獻業績。

光磊目前傳統LED占業績比重已降至很低，感測元件占比達五成，目前感測的產能滿載，預計未來占比愈來愈加重。公司看好光電感測的市場需求，以及長期的VCSEL成長趨勢；光磊定位為提供一個落實商化應用的技術平台服務商，模式類似晶圓代工與客戶間的策略合作伙伴關係，期望躋身光電半導體元件領導大廠。

光磊科技看好結合穿戴裝置的智慧醫療商機、感測元件應用市場向智能家電、環境偵測領域擴大延伸，將大幅增加感測元件的數量；以及全力投入開發的VCSEL激光器，有機會成為下一個明星產品。公司也不排除藉由私募方式引進最新技術，並持續擴產。

(時報資訊)