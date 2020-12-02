在強勁的消費者支出帶動下，澳洲第三季經濟邁開大步，脫離了新冠疫情造成的經濟衰退。不過，澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）仍表示必要時，央行已準備好擴大激勵措施。

澳洲政府周三公布，第三季國內生產毛額（GDP）季增3.3%，優於經濟學家預期的2.6%，並成功扭轉了第二季的萎縮7%，當時該國實施大規模防疫限制措施。

受惠於自3月起推出龐大的財政與貨幣激勵措施，第三季澳洲家庭支出大幅成長7.9%，是帶動經濟強勁反彈的主力。

澳洲央行總裁洛威表示，12月季度的經濟成長也將保持「穩健樂觀」，凸顯出該國在遏阻新冠肺炎疫情的成功。

儘管經濟擺脫衰退，但澳洲經濟尚未真正脫離險境。由於與最大貿易夥伴中國之間的緊張持續升高，澳洲經濟前景籠罩沈重的陰霾。澳洲財政部長Josh Frydenberg周三表示，雖然國內消費力道是澳洲疫後復甦的關鍵，但與中國不斷惡化的貿易關係是「非常嚴重」的問題。

雖然較上季強勁反彈，但與去年同期相比，澳洲第三季經濟仍然下滑3.8%。洛威表示，第三季GDP表現雖然良好，但展望未來，從疫情衝擊的復甦之路可能「顛簸不平」。他表示，經濟前景仍然具有高度的不確定性。

洛威並表示必要時，澳洲央行準備採取更多行動，但他也再度重申澳洲實施負利率的可能性極小。澳洲央行周二維持其基準現金利率於歷史最低的0.1%不變，而規模達1000億澳元的量化寬鬆措施也維持不變。

(時報資訊)