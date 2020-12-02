叔姪爭骨灰！已故文壇巨擘李敖爸媽的骨灰罈，原被安置在陽明山第一公墓中，但李敖兒子李戡指控，北市殯葬管理處今年3月竟任由叔叔李放「竊」走祖父母的骨灰，要市長柯文哲給交代，並狀告市府求償百萬。李放則嗆，李戡以先人遺骸斂財，辱及先祖。殯葬處回應，交由司法審判。

李戡表示，今年3月疫情嚴重，安置在陽明山第一公墓的祖父母骨灰罈竟不翼而飛，經士林地檢署調查，北市殯葬處當時未設置訪客登記簿，任憑「竊賊」將骨灰罈抱走，殯葬處卻毫不知情。

「殯葬處蠻橫包庇、可惡至極！」李戡控，案件進入司法程序後，殯葬處總務課長歐陽更生竟百般狡辯，不承認管理疏失，還在法院內稱他為「無關的局外人」，好大官威，可擅自決定遺骨的繼承權，還會幫竊賊非法補辦取回手續，如此一來任何人放在公墓的骨灰，都有可能隨時被取走。

李戡直言，6年前台北市長選舉，李敖公開支持柯，影響不少泛藍選民投票意向，如今祖父母骨灰在市府管理的公墓被偷，殯葬處還違法包庇竊賊，要求柯追究違法失職，給個交代，否則他會周旋一輩子。

「這種辱及其先祖的貨色也有臉告狀求償？」李放回應，既已啓動司法程序，他就不再評論，靜待司法審理結果，但至親的遺骨可是無可取代的無價之寶，可以拿來作價嗎？李戡卻用鼠頭鼠腦地精心計算，以先人遺骸來斂財、圖利，但李戡要打100萬元的民事求償必須先墊10萬元裁判費，不過也只是李敖逃漏稅的九牛一毛。

歐陽更生說，管理並未疏忽，平常都有訪客登記，但每年3、4月因接近清明節掃墓，才沒有訪客登記，而骨灰罈採開放式擺設，正常狀況下不會有人將骨灰罈拿走，但若有心人士刻意要拿走，也防不慎防。

歐陽更生表示，李敖父母的骨灰罈繼承者應是李放，而非李戡，「局外人」並無侮辱意味，李戡為「非關係人」，至於官司已進程序，就交由司法審判。

(中時 )