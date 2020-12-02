109 資訊月登場，台北電腦公會理事長彭双浪表示，今年資訊月的主題是「數位催化 智連未來」，主題館更以「前進未來 5G新時代」為策展主軸，希望運用科普的手法，透過互動式的展示呈現，帶領民眾輕鬆進入這個讓人期待的智慧新時代。今年展覽有三項重點：智慧應用、數位學習、實體線上同步。

這次疫情大幅改變了人們的生活面貌，根據聯合國的警告，有 160 多國的教育工作處於停課狀態，超過 10 億學生受教權受到影響，許多企業從業人員還是只能在家工作。然而資通訊科技的腳步不僅沒有停滯不前，反而隨著 5G 正式開台營運，新一代通訊技術就像催化劑，帶動一波技術革新浪潮。

今年的臺灣教育科技展不僅包括防疫不停學主題館，更將教育現場的科技應用搬到展場，邀請各縣市的教職人員參觀，讓每一位關心教育的人，可以清楚選擇自己最想要的主題進行觀摩，還能快速了解教育科技的核心精神。

109 年資訊月首次建構了資訊月線上展，網友們即使不能前來觀展，也能在網路上透過虛擬實境等技術，一窺展覽盛況。實體展與線上展同步展開，互相拉抬，接觸族群將更廣，商機更能延續，也看到台灣資通訊產業運用產業生態系的力量，結合政府的投入與支持，將深耕於各個智慧場域。

(工商 )