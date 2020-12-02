藍委批政院警官隊淪蘇揆「御林軍」形同警總復辟。行政院秘書長李孟諺今天再次嚴正澄清，昨日警官同仁會站在該崗哨位置，是基於維護蘇揆安全。蘇揆警官隊都是依照慣例，在蘇揆到立院參與院會備詢時在相關各點派駐警力。

李孟諺也強調，警官同仁值勤都有穿著正式服裝，並配戴識別證在身上明顯處，提供各方辨識身份，這是光明正大執行安全勤務，從來沒有，也絕對不會有針對各政黨的監控情蒐行為。

李孟諺說，對於國民黨團質疑該勤務位置，昨日也有說明，該布點位置主要就是負責群賢樓停車場區域及出入動線的維安工作，該位置長年都會配合蘇揆到立法院狀況布點，也已經至少有10年以上的時間。再次呼籲國民黨團委員，請勿扭曲警官值勤的本意。

對於當日因為天雨關係，同仁站位雖移往紅樓騎樓，但距離紅樓101會議室仍有10多公尺，但對於單純執行勤務時，造成立委誤解，昨日也表示表示歉意，並會與警隊同仁討論崗哨位置予以適度調整。

(中時 )