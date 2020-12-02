籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)新球季準備大爆發了，他去年6月11日阿基里斯腱受傷之後休養至今，籃網為了他不惜重本，從勇士那邊以4年1.64億美元將他接來，首季他沒上場但年薪3720萬美元。籃網相信他值得這筆錢，他的老隊友伊戈達拉(Andre Iguodala)也是這麼認為。

伊戈達拉看好柯瑞(Stephen Curry)與杜蘭特兩人，特別是杜蘭特做為他季前預測的MVP。他先前對美媒《The Athletic》表示：「我相信勇士會從去年的情況尋找動力，我認為上季他們趁機休息是好事，打那麼多次總冠軍賽(連續5年)對身體是很大負擔。」杜蘭特2013-14球季拿過1次年度MVP。

杜蘭特對《紐約郵報》說：「我從沒受過這種傷(阿基里斯腱)，我必須重新學走路，前3至4個月任何日常活動都必須有輔助。我以前開刀最長的復健期也就是這個長度，現在我得坐電動車度過第一階段，慢慢學走路、學著跑、學著跳。」

所幸杜蘭特不是後衛，身高優勢和神射都不受影響，大概是單打的爆發力稍減。他另一個優勢是骨架較輕，對傷腿的負擔較小。杜蘭特現在32歲，生涯累積22940分，若不受傷每季可拿1800分，退休前預計可突破生涯30000分大關。

(中時新聞網)