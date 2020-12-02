富達國際大中華區公司治理及永續投資總監王芳表示，中國有越來越多的股東和資產管理公司更認真地對待所有權附帶的責任並行使投票權，而不是像過去那樣簡單地「用腳投票」和撤資；另有1/4以上的A股主動發布ESG績效。

王芳指出，就富達的研究還發現，企業不僅在投票問題上做出更積極的回應，而且披露更多環境、社會及公司治理（ESG）資訊，披露品質也更高。儘管ESG資訊披露在中國並非強制性，但有越來越多的上市公司自願披露相關資訊。去年，共有945家境內公司在企業社會責任報告中，披露其ESG績效，占A股上市公司總數的四分之一以上，相比2017年的801家公司增加了18％。

王芳表示，這些企業和管理層降低投票參與難度和實踐ESG，以回應投資人參與度提升。儘管這些改進看似微小，但卻受到少數股東歡迎，這對簡化在中國投資程序跨出具體的一步。另外，在參與調查的中國公司中，有100多家同時在中國大陸（上海或深圳）A股和香港H股上市的公司。

王芳進一步指出，A+H股上市公司的投票實踐表明，中國境內投資者的投票參與率仍有進步空間，尤其是考慮到香港市場散戶比例更低，且H股股東在投票方面也更為積極。除去控股股東，H股股東的會議出席率明顯更高。如，去年同一家公司H股股東的投票參與率為42％，而A股股東僅為18％。

王芳補充說，中國的投資者、公司和監管機構群策群力，為提升股東參與和永續投資建立堅實基礎。但作為中國境內市場的公司管理者，股東在提高參與率方面仍有很大進步空間。這不僅是意味著更積極參與投票過程，而且還要在核心問題上提高投票參與率，同時也要求股東更直接、更有效地參與公司事務。

(工商 )