藝人峮峮長相甜美可愛，再加上擁有姣好身材，是不少男人心目中的女神，然而一名人妻竟在床底下，發現老公藏了一本峮峮的火辣寫真集，這才發現原來老公常背著她偷看其他女人養眼，甚至在老公手機裡找到大量瀏覽成人片的紀錄，讓她忍不住崩潰質問，「是不是對我們房事不滿意？」

一名辣妻璇璇在節目《聽媽媽的話》抱怨，曾在床底發現峮峮親筆簽名的寫真，氣得質問老公，她和峮峮誰比較漂亮，而老公政哥也求生慾滿滿地回答是老婆，測謊結果卻顯示在說謊，政哥連忙解釋心跳加快就因為看到老婆心動了，但璇璇並不買單。

她又加碼爆料，不只在政哥手機發現瀏覽成人片的紀錄，甚至連家中電視都有，問老公是否不滿意2人的床事，對此政哥委婉回答，確實有點不如預期，但會看成人片純粹只是想增廣見聞，想看看其他不同大小的身材，「加上自己本身又還沒有斷奶」。

人妻發現老公偷藏峮峮的寫真集。(圖/翻攝自YouTube)

政哥也認了，他會用社群平台看一些辣模養眼，最後璇璇雖然沒有正面回答對此事的看法，也沒提到對婚姻還有沒有信心，卻堅持強調會繼續監控老公手機，政哥頓時面露無奈。

(中時新聞網)