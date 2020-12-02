美式賣場好市多商品種類齊全，不定期推出優惠好物，讓不少民眾為之瘋狂。昨天有一名女網友表示，每年黑五購物節過了，就在等這一攤特價，她會藉機採買整箱凡士林身體乳，不少網友都大讚「這款真的平價又好用」。

昨（1）日一名網友於《Costco好市多商品經驗老實說》曬出購物車內照片，只見她搬了7組、一整箱的凡士林身體乳，透露每年黑五購物節一過，就是在等這一檔，一組兩瓶可省80元，「一年買一箱剛剛好。」她表示，這款身體乳質地好吸收，比起他牌較不油膩。

一名女網友習慣性每年都採買一整箱凡士林乳液，並大推這款真的超好用。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

貼文一出，立刻釣出許多同好，直呼「這絕對買爆」、「真心推」、「黃色很好吸收很喜歡」、「我也是用這個擦身體，用了很多年了，個人感覺很好用」、「我最喜歡這個了，每天睡覺前都要擦，消耗很快！好划算」、「平價又好用」。

而原PO似乎過去也有分享過相關心得，因此有網友留言表示「我記得你欸！乳液大戶！！上次發文我也有看」。

(中時新聞網)