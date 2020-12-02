工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠(6441)受海運貨櫃供給吃緊影響，影響儲能系統產品出貨進度，致使2020年11月合併營收較10月下滑。不過，由於在手訂單能見度高，公司近期租下桃園蘆竹廠房擴產因應，營收後市成長動能仍看俏。

受11月營收表現不如預期影響，廣錠股價自11月30日起連日重挫，今（2）日股價續開低走跌，一度下跌5.73％至123.5元的近2月低點，3天跌幅已逾2成。午盤後跌勢已見收斂、截至1點下跌約1.5％，在工業電腦（IPC）族群中表現仍偏弱。

廣錠公告11月自結合併營收1.47億元，雖較10月2.14億元減少達31.23％、仍較去年同期0.67億元躍增近1.19倍，為今年來次高、續改寫同期新高。累計前11月合併營收12.1億元，較去年同期5.62億元跳增達1.15倍。

廣錠今年營運面臨多重干擾逆風，先是新冠肺炎疫情衝擊博奕設備業務需求，跨足儲能系統業務雖接棒挹注營運成長動能，惟先後面臨量產初期學習曲線、電芯缺料、費用增加及新台幣匯率強升逆風，使獲利表現未跟進營收反彈，前三季營運仍處虧損狀態。

而廣錠10月營收強勁彈升至2億元以上高檔，但11月營收再度下滑，引發市場疑慮。據了解，主因近期步入航運需求旺季，海運櫃位供給吃緊，廣錠因超過5千萬元的儲能系統產品未能取得海運貨櫃，出貨進度因此遞延至12月，致使11月營收較10月顯著下滑。

不過，由於儲能系統業務後市看好，廣錠目前在手訂單能見度高，為因應未來訂單出貨需求，除了先前購置桃園中壢的原事欣科廠區，近期亦租下桃園蘆竹廠房建置新產線，並開始對外招募組裝測試員，未來營收成長動能仍可期。

(時報資訊)