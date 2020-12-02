揚秦(2755)初次上櫃普通股股票承銷案，今天完成競價拍賣作業，本次辦理公開申購價格訂為60元。

競拍部分，今天辦理競價拍賣股數1,360仟股，公開申購股數為425仟股。本次參與投標之投標單筆數計976筆，合格標單共925筆，最低得標價格：71.10元，最高得標價格：92.80元，得標加權平均價格：73.82元。

接下來，12月4日至12月8日辦理公開申購期間，12月10日為公開抽籤日。

(時報資訊)