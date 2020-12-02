《興櫃股》揚秦完成競拍 公開申購價格訂為60元 13:232020/12/02 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 揚秦(2755)初次上櫃普通股股票承銷案，今天完成競價拍賣作業，本次辦理公開申購價格訂為60元。 競拍部分，今天辦理競價拍賣股數1,360仟股，公開申購股數為425仟股。本次參與投標之投標單筆數計976筆，合格標單共925筆，最低得標價格：71.10元，最高得標價格：92.80元，得標加權平均價格：73.82元。 接下來，12月4日至12月8日辦理公開申購期間，12月10日為公開抽籤日。 (時報資訊) #揚秦 #公開申購 #競拍 #訂為 #競價拍賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 達亞 競拍底價228.37元 04:102020/12/01 證券．權證 Airbnb公開IPO價格區間 估值近350億美元 13:562020/12/02 財經 美股走揚 法人：台股有機會挑戰萬四 08:322020/12/02 財經 熱門股－中釉 價量齊揚短多氣盛 04:102020/12/02 證券．權證 統一證全球首發「恒生科技指數ETN」2日上櫃掛牌 11:402020/12/02 財經 《興櫃股》台灣精銳興櫃首戰 一度封后 11:252020/12/01 財經 《金融》永固一KY可轉債競拍投標 16日OTC掛牌 15:572020/12/01 財經 還得買一波 開發金2022年中前要買中壽100％ 20:022020/12/01 財經 達亞國際現金增資 發新股2,306張 04:102020/12/02 投資理財 元大證 獲玉山獎雙全國首獎 10:322020/12/01 財經 財經熱門新聞 中澳貿易糾紛誰上風？專家：澳無還手之力 - 財經 台灣被列匯率操縱國？ 楊金龍：可能進觀察名單 - 財經 - 工商 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 特斯拉漲不停 馬斯克親自出面做空 警告員工股價會崩 - 財經 《類股》晶電、隆達換股合併 新控股攻Mini LED提前慶賀 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。