台股交易系統今日盤中權證交易異常，權證無法報價，盤中數度沒有成交情況，經過證交所瞭解後，11點之後都已經恢復正常。

今天上午開盤後，許多投資人發現權證報價異常，下單之後遲遲無法成交，呈現塞單問題，經查並非券商端的系統異常，主要是證交所下單系統出現異常，導致成交速度延遲。

目前權證交易都已經恢復正常，而詳細情況將在下午說明。

(時報資訊)