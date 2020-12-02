《證交所》台股權證交易一度異常 下午說明 13:232020/12/02 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股交易系統今日盤中權證交易異常，權證無法報價，盤中數度沒有成交情況，經過證交所瞭解後，11點之後都已經恢復正常。 今天上午開盤後，許多投資人發現權證報價異常，下單之後遲遲無法成交，呈現塞單問題，經查並非券商端的系統異常，主要是證交所下單系統出現異常，導致成交速度延遲。 目前權證交易都已經恢復正常，而詳細情況將在下午說明。 (時報資訊) #系統 #異常 #證交所 #權證交易 #台股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立委父女涉嫌炒股影響市值 大跌前精準拋出迴避損失 09:452020/12/02 社會 遭指捲康友炒股案被檢鎖定 「國會股神」否認：絕無不法 08:192020/12/02 政治 《金融》法人買賣對帳 全面採用集保系統 12:322020/12/02 財經 洗發票套領獎金 財部查核防堵 04:102020/12/02 金融．稅務 權證交易大當機！台積電攻500元 權證報價竟暴跌 11:352020/12/02 財經 統一證首發港版那斯達克 三大旗艦指數亮眼 11:302020/12/02 財經 《半導體》ADR創新高 台積電500元壓力大未同步 10:002020/12/02 財經 美股走揚 法人：台股有機會挑戰萬四 08:322020/12/02 財經 權證前11月成交額 完勝去年全年 04:102020/12/02 證券．權證 外資減碼 多單不到萬口 04:102020/12/02 證券．權證 財經熱門新聞 他喊美元再慘崩35％ 謝金河洩底這位專家「挺中派」 - 財經 台灣被列匯率操縱國？ 楊金龍：可能進觀察名單 - 財經 - 工商 特斯拉漲不停 馬斯克親自出面做空 警告員工股價會崩 - 財經 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 勞動基金預告 11月大賺2,300億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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