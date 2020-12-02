基隆市5月有3名少年陸續因吸食毒品咖啡包過量致死，檢警查獲是由陳宇傑、吳忠信、劉哲瑋3人共組，專找年輕學子販售，俗稱「小蜜蜂」，基隆地院近日審結，合議庭認為，陳男等人明知吸食咖啡包會致人於死，仍不斷對外販售，將陳男、吳男依販賣二級毒品罪、販賣禁藥致死罪、殺人罪，各處25年有期徒刑，劉男依販賣二級毒品罪、殺人罪，處19年有期徒刑。

判決指出，陳、吳兩人得知新興毒品PMMA製成簡單、成本低廉、利潤高，有許多青少年在施用，因此花3萬元，向上游綽號Ａ鋒男子買入130包毒品咖啡包，並找來14歲以上18歲以下少年，販賣給同校同學，未料，5月中旬一名林姓少年因吸食過量死亡，嚇得小蜜蜂們不願再協助販售，而陳、吳、劉3人卻另尋目標，再度提供周、鄧兩名青少年咖啡包施用，兩人相繼在5、6月吸食過量死亡。

劉桂金說，PMMA毒性相當強，化學結構不穩定，吃一次安非他命、海洛因可能不會死，但PMMA喝2-3包就會死亡，此外，據警政署統計，2019年10月至12月有34名少年吸食PMMA死亡，今年上半年也約60人死亡，為讓毒品遠離校園，首開先例，重判毒梟，透過刑度給販毒者、小蜜蜂們警惕。吳男聽完審判當場落淚，陳、劉則神情木然。

劉桂金表示，此案刑度是歷年來最重，但犯罪情節是社會不能接受，利用少年無知、對藥物認知不足，她強調，在審理過程中，多數少年供稱，自己原先沒有施用毒品，是陳等人主動提供，爾後才開始願意擔任小蜜蜂販毒，因此，合議庭認為，因以中度量刑以上，給予懲戒，將陳宇傑、吳忠信依販賣二級毒品罪、禁藥致死罪、殺人罪，合併應執行25年有期徒刑，另依販賣二級毒品罪、殺人罪判處劉哲瑋，應執行19年有期徒刑。

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(中時 )