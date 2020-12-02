數據分析廠商SAS與國際數位金融調查機構Javelin，攜手探討新冠肺炎前到各國封鎖重啟經濟活動期間，全球商業詐欺手法的變化。調查顯示，疫情確實加速數位詐欺的演進速度，線上購買及到店取貨，成為主要攻擊目標，手法包含竊用支付憑證及架設錢騾網路等。詐欺罪犯也善用社交工程，如電子郵件、文字訊息等通路的網路釣魚手法來規避詐欺管制措施，使消費者在不知情的情況下參與詐欺過程。

SAS台灣總經理陳愷新提出觀察指出，詐欺已從單一通路轉移至「全通路」進行滲透，產業應該多利用人工智慧與機器學習技術，「即時」進行風險監控，才能在數位時代中保持領先。

調查指出，亞太地區過往現金交易接受度高，也因技術先進數位商務行為並行。而疫情爆發後，數位支付的接受度明顯提升。幾個新興詐欺手法例如，在在新加坡，罪犯利用疫情間消費者渴求加速取得資訊的心裡，誘使下載看似提供聯繫追蹤，但其實用於盜用帳戶的App。

此外，印度WhatsApp新增行動條碼功能可用於特約商店及點對點支付，罪犯利用網路釣魚文字訊息要求消費者驗證PIN碼時，擷取行動條碼螢幕截圖傳給罪犯使用，隨著疫情爆發，行動條碼的手法還透過網路在國外進行。

在日本，疫情前日本已遭逢嚴重數位詐欺事件，2018年底日本Paypay電子支付推出20％退現活動，結果10天內經費用罄，因為罪犯將偷來的卡片憑證載入 PayPay 中，導致該活動高達9,000萬美元的退現金額損失。?

對此，陳愷新表示，新冠肺炎讓世界更看清楚數位時代的詐欺風險，詐欺已從單一通路轉移至「全通路」進行滲透。現有的批次交易監控方式已不敷使用，他強調，關鍵是需要著手將身份管理和交易監控相結合，利用人工智慧和機器學習技術移轉至『即時』風險監控。

針對台灣現況，陳愷新也建議金融服務機構「不該只把詐欺防制視為單純的防止損失，而是協助企業能『大膽發展各類創新數位交易型態』的即時詐欺偵測中台防護機制。現在起，對『即時』資料掌握度愈高的組織，將有更多可用於制定創新決策的籌碼，這是能在數位時代保持領先優勢的關鍵。」

該報告也指出，組織需要革新詐欺管理生命週期，包括透過「即時」的方式計算交易的詐欺風險，此外，組織也該建置共用的智能監控機制，將所有支付方式的決策集中制定，以客戶為中心的角度審核所有客戶與銀行交易的通路管道。

報告建議，組織該使用關聯分析識別詐欺案件的共犯結構，並在詐欺集團攻擊支付系統時確認。找出共同點有助於確認個資外洩事件如何發生，並確認是否應重新核發支付方式。同時，也應擴大詐欺調查，納入反洗錢偵測。

(工商 )