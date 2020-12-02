隨新一輪刺激方案重燃希望，加上疫苗消息助攻，美股反彈，S&P500、Nasdaq及費半均收紅、漲幅逾 1.1%，再創歷史新高，而台積電ADR則是收盤站上100美元，樹立新里程碑，台股2日同受激勵，揮軍再攻歷史新高，目前大漲103點，暫報12,989點，一度觸13,995點，萬四大關近在咫尺；目前成交量2,322億元。

資深分析師許博傑指出，進入營收公布期，業績股將輪動，電子短多指標族群包括半導體、被動元件、蘋果、矽晶圓及ABF等，半導體中隨環球晶大漲，中美晶等矽晶圓股輪動，車用電子第四季題材有利多頭，包括PA（功率放大器）、MOSFET、CCL、整流二極體等為重點。

在大盤方面，加權指數1日量縮站上所有均線，2日挑戰萬四大關，許博傑表示，量出表示未來震盪過後有朝萬五大關攻擊的機會，不過，外資期貨多單低於萬口、融資短線大增為目前隱憂，成交量2,300億元為多頭續攻關鍵，指數防守位置提高到13,300點。

(工商 )