聖誕節即將來臨，花蓮理想大地渡假飯店連續4年，與聖誕老公公帶著滿車甜點禮物，前往花蓮黎明教養院替院生們送上祝福，渡過溫馨節慶，今年贈送品項最搶眼的就是大型薑餅屋，宛如童話故事中糖果屋再現，每位院生滿心歡喜，期待聖誕節的到來。

理想大地團隊今天前往黎明教養院，贈送許多精美糕點，其中最受歡迎的大型薑餅屋，利用繽紛糖果點綴、白色糖霜當作雪，加上小聖誕老人作為飾物，聖誕氛圍濃厚，樣貌如同防護作用的堡壘，象徵黎明教養院如城堡般堅固，風雨無阻守護院生，且製作團隊將滿滿愛心與祝福融入其中，期盼讓院生們感受愉快歡樂氛圍。

壓軸登場的聖誕老公公說出「HO！HO！HO！Merry Xmas」時，院生們爭相上前擁抱，聖誕老公公也一一回擁，並贈送小禮物，院生們臉上洋溢著幸福笑容，氣氛相當熱鬧。

黎明教養院感謝理想大地每年聖誕節時都會想到教養院，讓124位院生能在年尾度過快樂的聖誕節，其中一名楊姓院生滿臉幸福地說， 眾多禮物裡面最喜歡的就是薑餅屋，「因為很好吃」，看到聖誕老公公大家也都很開心。

「和黎明教養院一同歡度耶誕是每年12月最重要的事」，理想大地協理林景泉感謝雅理文化藝術基金會支持，讓製作團隊能持續致力和公益團體、學校單位互動，對在地社會回饋，傳遞溫暖、祝福及關懷到需要的角落。

(中時 )