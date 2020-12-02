第17屆國家新創獎由財團法人生技醫療政策研究中心主辦，台北市立聯合醫院與胥宏公司攜手合作，並由總院長黃勝堅率領團隊參賽以「COVID19-AI360智能決策儀表板」榮獲學研新創獎，今年雖因新冠肺炎疫情衝擊，但仍有268項產品參賽，相較去年成長1.5倍，北市聯醫在眾多新創團隊及生技產業的競賽中脫穎而出。

為因應疫情迅速蔓延，讓第一線醫療人員整合相關醫療資訊，以聯合醫院松德院區護理之家「個人化慢性精神病患照護中控台儀表板」實驗場域的成果，導入至防疫場域，並於72小時內轉化應用，且在24小時內，佈建在聯合醫院主責院區及3間台北市成立的檢疫所。

北市聯醫指出，待疫情結束後，本研發成果除可應用在醫療機構即時數據監控及分析，也可推廣至社區，民眾在居家照護時的健康狀況可通報與觀測，未來更能提供一條龍式服務，完整串接後端聯合醫院與政府防疫及健康促進資源，開展民眾自主健康機制，打造「以人為中心」的智慧健康與醫療整合服務。

(中時 )