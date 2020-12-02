行政院長蘇貞昌昨在立法院答覆進口萊豬議題表示，「上周到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委，他很支持欸」，暗指信功挺萊豬，後卻遭信功實業公司董事長楊博仁打臉，澄清未支持萊豬進口。對此，台北市議員羅智強今(2)日在臉書痛批，總結蘇貞昌的一生，就是一個字：騙！

羅智強在臉書上指出，蘇貞昌説信功支持萊豬，被信功董事長以公開聲明打臉。羅痛批蘇「騙完神明騙人民」，讓他不禁想問，蘇貞昌，你騙夠了沒？你騙不累嗎？東騙西騙，「啥米攏母驚」，就是因為他行政院長的工作不是選出來的，人民也罷免不了他。

羅智強表示，我們罷免不了這個騙神明的萊豬院長，至少可以罷免一個支持萊豬的萊豬立委，當做給民進黨的一撃重拳，狠狠打醒這個囂張霸道、無以復加的萊豬政府。

羅智強11月30日宣布成立罷免吳思瑤網路總部，目標募集6萬8860個讚，如果她敢在國會投下挺萊豬的同意票，這6萬8860個讚，將會化為6萬8860張票，讓她成為第一個因為挺萊豬下台的台北市立法委員。而該粉專僅開啟短短3天，目前已經累積超過3.7萬個讚。

(中時新聞網)