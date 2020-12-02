五月天12月將展開「好好好想見到你」Mayday fly to 2021 演唱會，上週日開賣，23萬張門票5分鐘全數售罄，今（2日）無預警宣布加場彩蛋，首場會在25日耶誕節當天，粉絲開心之餘，也有之前買首場(26日)的粉絲氣炸。

五月天演唱會將從桃園國際棒球場出發，明年2月則會到台中，共計10場、23萬張門票，於上週日開賣，5分鐘就搶購一空，今他們也宣布加場時間，會在25日聖誕節，而門票則在本週六（5日）開賣，同時之前首賣的10場也會同步釋位。

五月天「好好好想見到你」Mayday fly to 2021 演唱會，12月26日、27日、31日至明年1月1日、2日在桃園舉行國際棒球場，明年2月17日、18日、20日、21日、22日，則在台中洲際棒球場，3月20日、21日、27日、28日、29日則在台南市立體育場，不過台南門票明年1月才會開賣。

而五月天驚喜和粉絲過聖誕節，讓粉絲都相當開心，「聖誕場都很多驚喜」、「許願台中加場」，摩拳擦掌準備搶票，不過也有買26日的粉絲氣炸，認為之前搶到的首場立刻變第二場「太不OK了」、「我傻眼，說好的12/26首場呢？」

(中時新聞網)