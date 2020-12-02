總統蔡英文針對近日萊豬議題及防疫問題 發表談話｜2020.12.2

行政院長蘇貞昌昨（1）日在立院針對萊豬議題答詢，稱屏東信功肉品支持，卻遭業者打臉，強調是支持政府外銷台灣豬肉，對於萊豬不可能也不會支持，批蘇揆「黑白講」，誤導民眾。爭議持續延燒，總統蔡英文今日親上火線說明。

關於立法院質詢內容，蔡英文表示，經她了解，當時重點是討論進口萊豬後，對台灣養豬產業的衝擊，行政院跟農委會已花很長一段時間跟豬農溝通，也會全力支持豬農，並準備130億基金協助養豬戶的轉型升級、打開國際市場等，讓台灣豬更有國際競爭力。她並強調，行政院團隊與院長「真的很辛苦」。

對於國民黨要求針對萊豬議題進行辯論，蔡英文認為，辯論不一定是最好的方式，在這件事的處理上，還是依照國家體制，在行政和立法之間，在重大議題上有協商、有討論，是民主國家必須進行的程序，覺得現今的體制下，有足夠的空間讓大家討論。

此外，蔡英文也提到，1日台灣豬識別標章已開始試辦，申請的業者要附上文件，並簽切結書。關心食安是必然的事，政府會強力把關，在國際標準及科學證據下，讓大家吃得健康、吃得安全，而美豬美牛不是單一問題，是解決貿易困難的問題，也為爭取國家有更寬廣的經貿空間。

(中時新聞網)