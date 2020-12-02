基隆市一間醫院傳出猥褻案，一位黃姓男看護心儀同院服務的外籍女看護小雅（化名），7月間黃男偷偷潛入小雅上班的病房，見小雅熟睡，竟一時慾望難忍，開始猛舔小雅的腳趾，還抓起小雅的腳去蹭他的下體。基隆地檢署近日偵結，依強制猥褻罪嫌起訴黃男。

據《自由時報》報導，40餘歲的黃姓男子與菲律賓籍女看護小雅皆在基隆一間醫院服務，兩人平時分處不同樓層，黃男因時常在院內巧遇幼齒他10歲的小雅，藉此獲知小雅在何間病房服務。

7月間，黃男趁其照顧病患熟睡後，偷溜到小雅所在的病房，黃男見小雅在患者旁的小床熟睡，竟蹲在床邊，開始不停地舔拭小雅左腳的指頭，舔的興奮忘我之際，突然抓起小雅的腳，來回磨蹭自己的下體。

小雅因黃男的突襲而從夢中驚醒，見到眼前的景象害怕得放聲大叫，立刻奪門而出，同時也認出騷擾的男子為別層樓的看護，待情緒平靜後，便立刻報警處理。基隆地檢署近日偵結，依監視器畫面及被害人指控，將黃姓男看護依強制猥褻罪移送法辦。

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(中時新聞網)