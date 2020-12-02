桃園男子吳國彬去年與何姓妻子爭吵，他勒頸導致妻子昏迷，送醫後不治，桃園地方法院依殺人罪將吳男判刑13年，台灣高等法院考量他自首且屬於傷害致死，改判9年徒刑。上訴後，最高法院駁回確定。

吳姓男子2009年和何姓妻子協議離婚，因吳再娶，去年妻子4月打官司，以2名證人是他們自行刻印所蓋、代簽，確定2人婚姻關係存在，5月3日吳男就和妻子同居。

5月5日吳男在睡覺時，妻子又與吳男因為離婚、房產歸屬等問題發生爭吵。吳男供稱，因為需要休息，但妻子不斷用腳踢他，才會想要壓制她。妻子遭勒頸後昏迷，吳男倒頭就睡，醒來發現妻子仍倒在地上，趕緊送醫仍不治。

一審認為，吳男未與妻子理性溝通，僅因為夫妻間的衝突，就萌生殺害被害人的想法，不顧曾經和被害人是結縭的配偶關係，造成家屬，還有1名未成年的子女無可彌補的傷働，因此判決13年有期徒刑，但二審改判9年，最高法院駁回上訴定讞。

(中時 )