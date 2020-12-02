迎戰疫後新經濟，行政院副院長沈榮津今（2）日出席工商時報主辦的「2021投資趨勢論壇」開幕致詞時指出，政府將落實四大中心，包括全球高階製造中心、半導體先進製程中心、高科技研發中心與綠能發展中心，鞏固全球供應鏈關鍵地位，奠定未來20年經濟基礎。

同時，沈榮津表示，台灣要與主要貿易夥伴進行更緊密、全面合作，像是積極推動台美經濟對話與基礎建設合作，也正與歐盟洽談推動建立投資平台，共同在5G、AI、物聯網等先進技術上合作。持續與新南向政策夥伴深化經貿、教育、農業、科技等多元領域合作關係，協助產業新南向布局，提升供應鏈韌性。

在全球高階製造中心部分，沈榮津說，中美貿易戰後指標大廠陸續移回高階生產線，例如廣達電腦去年率先移回高階伺服器產線；也帶動廣達電腦下游供應鏈像電源供應器康舒、機殼勤誠興業、網通設備啟碁81億等返台投資。傳產則有南六、晶碩光學等建造智慧化產線。

在半導體先進製程中心部分，沈榮津說，台灣半導體產業已具備全球領先優勢，帶動國內外半導體供應鏈的磁吸效應，台積電、美光、華邦電、力積電等擴大投資總金額超過2.7兆元。IC載板景碩、微型線軌直得科技、及德商默克、日商信越化學等供應鏈也投資。

在高科技研發中心部分，沈榮津說，台灣優秀人才及製造能力已吸引國際大廠如微軟、Google、Facebook、Amazon先後來台投資研發中心、人培中心、資料中心等。透過「大A+計畫」，選定先進下世代的半導體、人工智慧（AI）與5G等重點產業項目，與國際大廠進行策略聯盟。

在綠能發展中心部分，沈榮津說，第三階段區塊開發預計2026年起每年釋出1 GW，到2035年將累計釋出10 GW，台灣離岸風電裝置容量也將達到15.7 GW。台積電也向開發商沃旭購買920MW綠電，並簽訂20年的購售電合約。

此外，沈榮津說，為達到2025年太陽光電設置20GW目標，政府已盤點太陽光電八大優先推動場域，建置太陽光電電場，也為國內模組製造商帶來龐大商機。

(工商 )