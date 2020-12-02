台南市玉井山城一年一度年末盛事－聖誕點燈晚會活動，即將於12月5日星期六晚上7時在公所旁圓環廣場舉行。今年圓環耶誕樹布置以芒果為主題，玉井商圈街道也布置了溫馨的LED燈飾，活動當天還有玉井區首創的小牛救災車隊裝扮成聖誕傳播平安列車繞街揭開序幕。

歲末將至，又到了大人小孩皆引頸期盼的聖誕月，台南市玉井區公所今年配合台南市政府舉辦的耶誕跨年系列活動，於12月5日星期六晚上7時在公所旁圓環廣場舉行「2021閃耀玉井聖誕點燈活動」，提前讓市民感受溫馨熱鬧的聖誕氣息並迎接2021的到來。

玉井區長陳新澈表示，「2021閃耀玉井聖誕點燈活動」將與經濟部水利署南區水資源局合作，邀請玉井、南化、楠西等區的小農、青農、社區計25攤位設攤，讓民眾更了解地區產業文創特色，假日市集活動自當天下午3點30分熱鬧開市。

當天點燈晚會活動除了結合加利利宣教中心、玉井長老教會，並邀請區內各級學校玉井工商、玉井國中、玉井國小、層林國小及區內社團、樂團等團體表演參與外，尚有各機關的宣導攤位於現場以有獎徵答宣傳各項政令宣導。

下午6時15分先以玉井區首創的小牛救災車隊裝扮成聖誕傳播平安列車繞街揭開序幕，除了向民眾宣導防災及節約用水、用電等觀念外，並希望透過遊街，為市民帶來福音和祝福，凸顯玉井區在災害防救上與民間的合作無間。

陳新澈說，今年的聖誕樹有別往年，以代表玉井的各品種芒果為聖誕樹底圖，並搭配市長祝福鄉親平安喜樂的Q版logo、玉井商圈芒果冰logo，搭建最具「芒果的故鄉」特色的聖誕樹。

此外，玉井街區繁榮發展協會沿著玉井商圈的街道布置LED燈飾，讓玉井區夜晚展現浪漫溫馨、充滿幸福喜樂的耶誕山城，希望前來觀光旅遊的民眾能一同感受聖誕氣息外，同時讓在地區民享受靜逸安閒的溫馨熱情過節及跨年的氣氛。

(中時 )