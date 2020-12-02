LED晶片廠晶電(2448)與隆達(3698)換股合併案底定，雙方成立的控股公司即將於2021年1月6日掛牌上市。各界聚焦在美系客戶Mini LED導入平板電腦與筆記型電腦背光的銷售成績，預期最慢2021年第二季後應可逐步為營收帶來明顯的貢獻。晶電與隆達盤中帶量強攻漲停。

晶電第三季營收比去年同期下滑，加上認列存貨跌價及閒置產能損失，營運續虧。預估第四季淡季不淡支撐，法人估營收有機會優於上季，虧損可望收斂。

展望2021年，各界樂觀看待晶電及2021年即將上路的新公司-富采投控，最快在2021年上半年就有機會因Mini LED新品量產，力拚營運轉盈。

LED整合大廠隆達電子第三季受惠筆記型電腦續強，加上電視出貨旺季，帶動營收增加，但因提列權利金費用，營運仍虧損；展望第四季淡季，營收恐降溫。

展望2021年，晶電與隆達換股成立富采投控(3714)即將於2021年1月6日掛牌上市。各界聚焦在美系客戶Mini LED導入平板電腦與筆記型電腦背光應用的量產出貨時點與後續銷售。

明年隨著富采投控正式營運，晶電、隆達將成為富采投控100%持股公司，未來由晶電負責LED磊晶及晶粒等上游製程，隆達供應LED封裝、模組等下游製程，合力搶攻Mini LED之商機。

晶電第三季持續虧損，單季歸屬母公司淨損約11億元，較前一季及去年同期擴大，單季每股淨損1.02元，晶電前三季虧損35.04億元，每股淨損3.25元。

隆達第三季持續虧損，單季歸屬母公司淨損約2.06億元，較前一季及去年同期擴大，單季每股淨損0.41元；前三季虧損4.9億元，每股淨損0.96元。

(時報資訊)