在歷經雙11後，網家(8044)旗下PChome 24h購物即日起開跑「1212絕不放過」的雙12購物盛典，營造消費氛圍，全面衝刺採購力道，讓雙11絕不退讓氣勢，推升雙12活動買氣高潮。此次精選十大會場，全站回饋破億，主打3C、家電、手機數位、生活日用、專櫃保養等品類再下殺最低1折起。此外，升級創新營銷，擴大布局O2O策略，攜手台北捷運、PopDaily波波黛莉的異想世界、台北霞海城隍廟、交友APP Goodnight、Hello Taiwan等合作夥伴，以及獨家重磅合作韓國知名女團Apink，打造線上直播韓國流行音樂KPOP演唱會，共創跨界活動，提早為聖誕節與跨年暖身。預計雙12強檔加乘，再結合O2O多元實體活動，將助攻12月營收成長。

PChome 24h購物今年雙11檔期祭出六大策略戰果輝煌，其中O2O異業結盟策略奏效，帶動新客數大幅飆升50％，聚客表現驚人。為提升全站買氣，再度拓展O2O戰線，持續跨界電信、交通、時尚媒體、交友軟體等領域，並以翻轉在地文化為主軸創新營銷模式，提升購物體驗。年末雙12、聖誕節、跨年節日接踵而至，PChome 24h購物於雙12當日在台北捷運─淡水信義紅線溫馨開跑「愛情限時PChome列車」，打造充滿台灣味的聖誕列車，象徵陪伴消費者一同邁向2021。

迎戰雙12購物盛典，受到年底採購旺季氛圍驅動，PChome 24h購物於雙12祭出歲末年終回饋，10大會場全站回饋破億，更推出「年度熱銷」專區，透過AI大數據推薦選品，挑選一線品牌，包括Apple、Samsung、Dyson、日立、Lenovo、Razer、雅詩蘭黛、Kanebo、滿意寶寶等，共同祭出年末最後一檔大型折扣活動，透過優惠全面啟動年終採購熱潮。

(時報資訊)