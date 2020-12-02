央行總裁楊金龍今天赴立法院財委會備詢，對於立委關切台灣GDP能否「保2」議題，楊金龍表示，央行原先預估今年經濟成長率為1.6%，但因台灣出口表現大幅優於預期，主計總處已調高估值至2.54%，因此，央行確定會調升全年的GDP估值，應該會比主計處估的2.54%還要高。

楊金龍表示，央行今年9月於理監事會議上，預測今年經濟成長率為1.6%，但主計總處第3季調高預估值，今年將達2.54%，明年估值為3.83%。台灣下半年出口表現比預期還要好很多，因此，央行對全年GDP的估值，一定會由1.6%再向上調，但確切數字要等到第4季的理監事會議決定；立委曾銘宗詢問是否比主計總處還要高，楊金龍透露，應該會比2.54%更高。

國民黨籍曾銘宗進一步詢問，按照主計總處估算，明年經濟成長率可達3.83%，央行明年上半年會不會考慮升息？對此，楊金龍表示，要看情況，即使我們經濟成長率很高，但物價還是很低，物價僅有1%，其他國家暫時也都沒有升息的打算。

中央銀行將於12月17日舉行第4季理監事會議，並公布最新經濟預測！

(時報資訊)