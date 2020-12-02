台北市明倫社會住宅44坪3房型月租高達4萬過高熱議，台北市長柯文哲2日出席健康社會住宅交流感謝茶會時表示，明倫社宅為社麼會有大坪數，是為達到混居的目的，不希望整棟社會住宅裡面住的都是窮人，否則成為貧民窟。

柯文哲表示，一開始社會住宅被當作鄰避設施，過去這幾年成功轉型為好厝邊，至於明倫社宅為什麼會有月租4萬元的，而台北市戶口人數登記，一戶1到2人占6成，3到4人是3成，5人以上占1成，因此社會住宅是按照6比3比1邏輯設計。

柯文哲指出，因此北市社宅一人房占60％；二人房是30％； 三房是10％，但事實上明倫社宅是7比2比1，明倫社宅一人房僅8000多元，但大坪數的3房則是4萬元，為何有大坪數 ，重要原因是防止標籤化。

柯文哲強調，當時蓋社宅都遭里長反對，擔憂蓋下去住進來的都是窮人，變成貧民窟，目前北市確實有些地方，他去看萬華的平宅住的全部是窮人，柯認為，整個社會住宅不能裡面住的全部是低社經地位的，因此混居是一個很重要的概念，所以當時設計理念是不希望整棟社會住宅住在裡面都是窮人。

(中時 )