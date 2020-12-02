綽號「沙胖」的前大聯盟投手沙巴西亞(CC Sabathia)人生故事精采，讓HBO Sports與大聯盟合作拍攝沙巴西亞的紀錄片，故事內容為透過他去年在洋基的最後賽季來回顧他整個生涯高低起伏，紀錄片《在葡萄柚樹下(Under the Grapefruit)》將在月底上映，沙胖透露自己曾陷入酗酒、焦慮低潮這不為人知的祕密。

片名《在葡萄柚樹下》指的是他的祖母在加州住家院子裡的一棵樹，沙巴西亞的棒球生涯就從在這棵樹下把葡萄柚當作棒球丟開始，影片將回顧他在大聯盟19年生涯，包含他曾6度入選明星賽、1次賽揚獎，他在職業生涯之前的挑戰，和在洋基度過生涯尾聲以及去年丟出最後一球的花絮，此片將於美國時間22日上映。

而根據HBO的新聞稿，沙巴西亞透露了不為人知的秘密，「有機會讓觀眾深入了解我的職業生涯並分享未曾曝光的故事，我對此表達深深的感謝，其實我長期以來在酗酒和焦慮中苦苦掙扎，認識我的人幾乎都不知道。」

沙巴西亞將生涯碰過的高低潮都完整記錄在影片中，「我希望能夠激勵運動員，他們和一般人其實沒有差別，能夠讓身邊的家人、朋友和隊友知道，你們能闖出一條路，並不是孤單的。」

沙胖大聯盟生涯從2001年印地安人隊開始，之後待過釀酒人，才被交易到洋基隊，並穿著條紋球衣11年，19年生涯留下251勝161敗，平均自責分率僅3.74，曾獲選美聯賽揚獎並在2009年與洋基一起拿下世界大賽冠軍戒指。

(中時 )