壽司之亂衝擊以「麥味登」為品牌的揚秦上櫃前競拍結果，此次投標僅有976筆，不只人氣渙散，遠不如藏壽司的熱度，最低得標價格僅71.10元、最高得標價格92.80元、得標加權平均價格73.82元，顯示多數投資人均不看好，掛牌行情提前告終。

證交所表示，揚秦採競價拍賣方式辦理承銷，於今日順利完成，辦理競價拍賣股數1,360仟股，公開申購股數為425仟股。本次參與投標之投標單筆數計976筆，合格標單共925筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於12月2日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，揚秦競價拍賣最低承銷價格為48.0元，本次辦理公開申購價格為60.0元，12月4日至12月8日為公開申購期間；12月10日為公開抽籤日。

(中時 )