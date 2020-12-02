女星陳艾琳的老公Alex(顏庭笙)，上月24日凌晨遇到例行臨檢，被警方發現持有大麻成分煙油，遭到逮捕，消息一出引爆熱議，而陳艾琳沉澱了3天才po文，表示會努力「承受住這陣危險」，並再度在社群與粉絲互動，而她昨深夜公告為女兒寫的歌上架，封面原是一家三口合照，但Alex的臉，卻被她以豬頭圖案遮住。

陳艾琳去年梅開二度，嫁給台大高材生Alex，並生下寶貝女兒，之後她淡出演藝圈，開了花藝店並接業配努力養家，雖夫妻倆的感情跟分工狀態常受到質疑，但陳艾琳都用積極態度應對，堅強守護小家庭幸福，沒想到爆出老公涉毒被捕事件。

陳艾琳將老公的臉貼上豬頭圖案，卻被粉絲說別遮，讓她苦笑Alex做人很成功。(取材自陳艾琳IG)

事發後，陳艾琳如常工作、照顧孩子，昨在IG限時動態表示有粉絲私訊，很喜歡她寫給女兒的歌〈蘵到〉，希望徵求同意在慶生會播放，陳艾琳欣然答應，也才想起還沒跟粉絲說這首歌已上架，貼出了〈蘵到〉在音樂平台呈現的截圖。

從照片中發現，陳艾琳選用了3人全家福照當封面，但她貼在IG限動的，是已修圖版本，老公的正臉被她用豬頭圖章蓋了起來，接著粉絲也「接力」，以各種圖案P掉Alex的臉，甚至把他整個人裁掉。

有粉絲私訊勸慰陳艾琳，不用老公遮起來，「他的一個不好不能抹煞他其他更好的地方」，陳艾琳說圖案代表Alex是豬隊友，對方又說：「一豬還有一豬高啦！不用想太多，當今世上可以自己帶嫩嬰的男子，10個最多2個」，讓陳艾琳只能苦笑表示「妳真的對他很好」，她也分享了這段對話，在右上角寫下感想：「其實做人成功的是顏吧」。

(中時新聞網)