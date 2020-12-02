新冠疫情衝擊金融業獲利，也衝擊員工年終獎金行情，其中，財政部轄下八大公股行庫，除了台銀、土銀今年的年終獎金不受影響之外，其他已民營化的6家行庫，包括合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀、台企銀等公股銀行，年終獎金恐將因為獲利較去年衰退而受到衝擊。

財長蘇建榮2日上午率八大行庫董總赴財委會備詢，國民黨籍立委賴士葆詢問，今年各大行庫的獲利均較去年衰退，員工年終是否受到影響？結果備詢的八家行庫董事長，僅台銀、土銀兩家表示不受影響，其餘均舉手表達會縮水。

至於明年度行庫的繳庫盈餘，賴士葆詢問包括台灣金編列14億、兆豐金編列18億繳庫數，能否達陣？多數行庫則表示應可達到預定的獲利及繳庫目標。

據了解，各大行庫年終獎金縮水的部分，主要與「超盈餘」獎金有關，以往各大行庫除了固定年終、績效獎金之外，另外還有針對獲利超過預算目標的部分，發給「超盈餘目標獎金」，包括兆豐、一銀、華銀等行庫都有這類機制，其中，兆豐銀去年的年終獎金，在超盈餘目標獎金的加持之下，還有加發到8個月的行情。

今年儘管財政部允許行庫將預算目標調降，但由於各大行庫最後都以20％為最高調降限額，因此包括彰銀、台企銀、華銀等的實際獲利，均無法達到調降之後的目標，至於合庫銀、一銀、兆豐銀，雖然銀行獲利衰退均在20％範圍內，且與預算目標調降之後的情況相符，但由於仍較去年獲利衰退，因此即使固定及一般績效獎金不受影響，但超盈餘獎金仍會被影響到，使得六家行庫今年的年終行情，勢將全面較去年縮水。

(工商 )