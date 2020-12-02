路透報導，短租訂房平台Airbnb 1日（周二）宣布股票首度公開上市（IPO）價格區間，預計銷售5,190萬股，帶動該公司估值約達348億美元。

根據監管機關申報文件，Airbnb設立目標價在每股44到50美元，預計銷售5,190萬股，籌資26億美元，但若IPO售價升至目標區間的高點，則將籌資28.5億美元。

藉由此次IPO，Airbnb創辦人Brian Chesky、Joe Gebbia和Nathan Blecharczyk合計售股價值將近1億美元。

(工商 )