Airbnb公開IPO價格區間 估值近350億美元 13:562020/12/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，短租訂房平台Airbnb 1日（周二）宣布股票首度公開上市（IPO）價格區間，預計銷售5,190萬股，帶動該公司估值約達348億美元。 根據監管機關申報文件，Airbnb設立目標價在每股44到50美元，預計銷售5,190萬股，籌資26億美元，但若IPO售價升至目標區間的高點，則將籌資28.5億美元。 藉由此次IPO，Airbnb創辦人Brian Chesky、Joe Gebbia和Nathan Blecharczyk合計售股價值將近1億美元。 (工商 ) #億美 #Airbnb #IP #價格區間 #銷售 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港年度最大規模IPO 京東健康集資上看40億美元 11:402020/12/02 財經 Mio動態區間測速照相提醒 犀利 04:102020/12/02 產業特刊 《商情》庫存下降 國際鐵礦石價格持高 10:512020/12/02 財經 萊豬衝擊709億豬產業 農委會報告遭爆只有344字 12:052020/12/02 政治 網購星期一銷售額 創新高 04:102020/12/02 全球財經 《國際政治》僵局難解 麥康諾拒絕9080億美元紓困案 11:422020/12/02 財經 全球獨角獸500強大陸占最多 字節跳動當老二 11:562020/12/02 財經 《興櫃股》揚秦完成競拍 公開申購價格訂為60元 13:232020/12/02 財經 《國際金融》金融軟體公司ION 進行SPAC上市計畫 12:322020/12/02 財經 營所稅大減 明年歲入縮水207億 04:102020/12/02 財經焦點 財經熱門新聞 他喊美元再慘崩35％ 謝金河洩底這位專家「挺中派」 - 財經 台灣被列匯率操縱國？ 楊金龍：可能進觀察名單 - 財經 - 工商 特斯拉漲不停 馬斯克親自出面做空 警告員工股價會崩 - 財經 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 勞動基金預告 11月大賺2,300億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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