信功實業昨發出聲明，強調蘇揆參訪時全程未提萊豬問題，行政院長蘇貞昌今天在臉書表示，他是向「信功實業的朋友」保證，政府絕對會從邊境管到餐桌，進口豬編貨號逐批檢驗 、一律標示產地國。

蘇揆昨在立法院會舉信功實業參訪例證，威風打臉國民黨立委蔣萬安，讓外界誤以為國民黨中常委開的肉品公司也支持開放萊豬。未料信功實業昨晚聲明，該公司並未支持政府的萊豬政策，參訪過程中也未提及萊豬議題。讓蘇揆所謂信功肉品「很支持」政府政策的說法陷入羅生門。

蘇揆今在臉書表示，上個月，他回到故鄉屏東，向信功實業的朋友保證，政府絕對會從邊境管到餐桌，進口豬編貨號逐批檢驗 、一律標示產地國 ，讓台灣豬更有價值、豬農的權益受到保障。

蘇揆說，台灣人經過24年的打拚，總算撲滅口蹄疫、還守住非洲豬瘟疫情，這是所有豬農、肉商的驕傲。我們也要投資超過一百億基金，讓豬農更有競爭力、台灣豬肉更能打入國際市場，這點業者、豬農也都非常支持。

蘇揆並轉述，信功實業的同仁說，希望有一天我們可以生鮮豬肉出口。他則回應，「這一點我絕對答應」，政府一定會繼續衝、繼續拚，讓台灣豬銷全球、讓台灣走向世界。

(中時 )