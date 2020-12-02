直播》新增6境外移入 指揮中心最新說明

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增6例境外移入COVID-19病例(案681至686)，分別自印尼(3例皆為移工)、美國(2例)及法國(1例)入境。其中有兩例印尼是日前專案檢驗個案，原採檢陰性，檢疫期滿前再度採檢才確診。

指揮中心表示，案681、682分別為40多歲及20多歲印尼籍女性，於11月17日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今皆無症狀；依11月28日因應「1127印尼專案」檢驗皆陰性，30日進行期滿前採檢，皆於今日確診。由於2名個案皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

案684機艙座位圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今公布各國感染風險級別，供民眾參考。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，案683為20多歲印尼籍男性移工，於11月14日自印尼來臺工作，持有登機前3日內抗體陰性報告，入境迄今無疑似症狀。個案入境後前往防疫旅館進行居家檢疫，11月29日檢疫期滿後搭乘專車至公司宿舍自主健康管理，同日由公司安排自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共14人，其中11人為同車接觸者，列居家隔離，3人為同車司機，因有適當防護，列自主健康管理。

秋冬專案上路，指揮中心表示「旅客需持3日檢驗報告入境」。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，案684為30多歲本國籍男性，長期於美國工作，11月22日返國入境後前往防疫旅館居家檢疫，同日晚間出現輕微嗅覺異常，11月23日症狀緩解，但隔天因嗅覺異常症狀加劇通報，11月26日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機前後二排座位旅客共15人，列居家隔離；同班機機組員，因全程有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心表示，案685為40多歲賽普勒斯籍男性，11月29日自美國來臺洽商，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境時因體溫異常(38.6度)，由機場檢疫人員安排至醫院採檢後前往集中檢疫所等待結果，11月30日持續有發燒症狀，12月1日因食慾不振，由衛生單位安排採檢通報，於今日確診。已掌握個案接觸者共6人，其中2人為同行入境同事，列居家隔離對象；同班機機組員4人未入境，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。

指揮中心指出，案686為50多歲法國籍男性，因受臺灣公司邀請來臺從事商務活動，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，11月19日自法國經土耳其轉機，於11月20日入境臺灣後，持前往防疫旅館居家檢疫。個案11月27日曾出現喉嚨痛症狀，因症狀持續，11月30日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案同班機接觸者共3人，列居家隔離對象。

對於今天公布印尼移工兩度採檢才確診這樣的個案，指揮中心指揮官陳時中說，這代表檢驗陰陰陽陽的狀況很多，因此居家檢疫天數不會放鬆。

對於今天六例境外移入個案中就有五人持陰性報告後仍確診，對此中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，感染初期當然也很可能檢驗陰性，過了潛伏期開始出現症狀，ＰＣＲ檢測不出來，第二可能是感染末期陰陰陽陽的狀態，因此單次檢驗陰性，再次檢驗就變成陽性的狀態，單靠登機前的篩檢陰性，不能保證後面不會變成陽性的狀態，所以還是需要居家檢疫的目的。

張上淳表示，多數若登機前已經感染，比較高的機率若陽性就此不進來，可以減少防疫的負擔。國外疫情不太嚴峻的時候也許我們還可以承擔這樣的負擔與壓力，用這樣的方式還是可以篩檢很大一部分不能入境，但沒辦法百分百保證不會帶病毒進來。

(中時新聞網)