桃園市政府今日舉辦「桃園市政府與領航猿及璞園建築籃球隊」冠名合作記者會，由鄭文燦市長宣布市府與璞園育樂股份有限公司共同冠名合作成立「桃園領航猿」及「桃園璞園建築籃球隊」2支球隊，分別參加首屆台灣職業籃球聯盟(P.LEAGUE+)及第18屆超級籃球聯賽(SBL)，兩聯盟的桃園場賽事將於明(110)年1月至4月於桃園市立體育館舉辦，市長與璞園建築團隊李忠恕董事長等代表，歡迎各界踴躍進場觀賽，並一同力挺「桃園領航猿」及「桃園璞園建築籃球隊」。

台灣職業籃球聯盟(P.LEAGUE+)於今年成立，計有桃園領航猿、台新夢想家、台北富邦勇士、新竹攻城獅等四支球隊，「桃園領航猿」主場賽事訂於110年1月3、16、17、23、24、30、31日、2月6、7、20、21日及4月5日開打，共12場次；另第18季超級籃球聯賽(SBL)，計有桃園璞園建築籃球隊、裕隆納智捷、台灣啤酒、高雄九太科技、台灣銀行等五支球隊，桃園場例行賽訂於110年3月20日起至4月4日進行10天，共20場次。屆時市長鄭文燦也將盡地主之誼，出席「桃園領航猿」主場開幕戰及SBL桃園場賽事等，並主持開球儀式，歡迎喜愛籃球的廣大球迷來桃園觀賞精彩賽事。

鄭文燦表示，感謝璞園建築團隊多年來對於國內籃球運動的支持，桃園市自105年起，連續5年與在SBL征戰的璞園建築籃球隊冠名合作，成立「桃園璞園建築籃球隊」，今年更與新成軍的領航猿冠名合作，成立「桃園領航猿」，相信兩支球隊都能在台灣職業籃球聯盟(P.LEAGUE+)及超級籃球聯賽(SBL)賽季中主宰全場，以永不放棄的精神將勝利留在桃園。另外，本市於賽季期間將號召各級學校師生籌組加油應援團，並邀請弱勢團體等單位，共同到場為球隊加油打氣，展現桃園市民對於籃球運動的熱情。

璞園董事長李忠恕說，璞園建築團隊長期支持我國籃球運動之發展，因此與桃園市政府共同成立「桃園領航猿」及「桃園璞園建築籃球隊」分別參加台灣職業籃球聯盟(P.LEAGUE+)及超級籃球聯賽(SBL)賽事，希望與台灣籃壇共同成長，同時也期許兩支球隊帶著對籃球的信仰與奮戰精神，為桃園球迷帶來一系列精彩的賽事，培養屬地球迷，此外，兩支球隊也將分別推出結合桃園字樣的各類商品，讓在地球迷可以穿上專屬球衣、T恤，打造城市歸屬感，相信桃園市民將以擁有兩支城市籃球隊為榮。

體育局莊佳佳局長表示，桃園為帶動本市籃球運動風氣，自105年起積極將超級籃球聯賽(SBL)引進桃園舉辦，並大力促成本市與領航猿及璞園建築籃球隊冠名合作，期有效建立籃球屬地主義。此外，市府團隊也積極修繕市立體育館屋頂薄膜，並更新燈光及音響等設備等，以提供城市球隊及觀賽民眾優質的主場館，未來，本市將持續與兩支城市球隊合作辦理基層學校籃球巡迴教學訓練、球迷會及籌組觀賽加油團等活動，並於暑假期間辦理桃園盃全國三對三籃球賽，期藉此推動桃園基層籃球發展，提升本市籃球競技實力。誠摯邀請市民朋友一起支持「台灣職業籃球聯盟(P.LEAGUE+)」及「超級籃球聯賽(SBL)」，並且一同力挺「桃園領航猿」及「桃園璞園建築籃球隊」。

(中時 )