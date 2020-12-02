王惠美表示，今天社頭日照揭牌，就完成建設縣內日照中心30家新的里程碑，加上上百個長照據點，未來彰化長者都能安心養老，家人也放心，成為更友善的幸福城市。（吳建輝攝）

不老健身房，由專業的醫師位長輩做運動風險評估，在搭配體適能運動，讓長輩在安全無虞的環境中運動。（吳建輝攝）

彰化縣社頭鄉日間照顧中心，複合式長照服務大樓，於2日上午舉行揭牌儀式，彰化縣長王惠美親自揭牌，提供長期照顧社區安老服務，王惠美表示，今天社頭日照揭牌，就完成建設縣內日照中心30家新的里程碑，加上上百個長照據點，未來彰化長者都能安心養老，家人也放心，成為更友善的幸福城市。

彰化縣人口老化快速，王惠美上任後積極爭取前瞻基礎建設經費，整建長照衛服據點計畫，其中長照創新整合服務型據點，全國有10個案件，彰化就爭取到5案，包括北斗鎮、員林市、大城鄉、芳苑鄉，以及竹塘鄉，一共爭取到4億4020萬1000元整。

王惠美表示，社頭日照複合大樓是由舊有的社頭鄉衛生所拆除改建，總樓地板面積約109.5坪，1樓有不老健身房，由專業的醫師位長輩做運動風險評估，在搭配體適能運動，讓長輩在安全無虞的環境中運動，2樓則提供失能、失智長輩醫療的空間，包含醫療、復能、文康等服務。

王惠美強調，進入秋冬將進入第二波疫情高峰，彰化上半場打得很漂亮，下半場仍需要民眾共同努力，出入八大廠所務必都要戴著口罩；另外印尼籍移工無法入境，有需要相關照護服務的民眾，可以到衛生局長照科洽詢喘息服務等，一解燃眉之急。

(中時 )