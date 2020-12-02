日前網紅橫綱凱咪（Aqq cami）大爆料，指「7成網美在賣淫」，一名曾演過偶像劇的網美為籌爸爸醫藥費「賣身」，卻碰上假富商，不但失身還被騙財，而假富商的真面目竟然是一名快遞員！網美自曝被騙過程，公布快遞哥詐騙招數，希望不再有人受害。

新北一名楊姓快遞員，在網路社交平台Instagram開設多個帳號，假扮香港富商、證券小開、色情仲介業者及隨機搭訕網美及直播主，宣稱每月包養費10萬元到50萬元不等。

楊男不但騙色還騙財，與被害人到旅館發生性關係，還趁機偷走信用卡及提款卡盜刷。檢警追查發現至少5名受害者。

其中一名曾參與偶像劇演出的受害網美，向《鏡週刊》披露被騙細節，她表示去年亟需籌措父親醫藥費，在IG收到楊男「工作邀約」的私訊，點開一看發現是性交易邀約，楊男自稱是香港富商，還曬百萬現金加跑車影片取信。

雙方約定以35萬元交易後，楊男先匯3000元，稱是開房錢，網美確實收到這筆款項，但之後楊男連續2次匯款，總計39萬1千元，還傳了匯款截圖給網美，讓她信以為真；楊男藉口因從香港來台，身上沒現金，表示多匯4萬1千元，請網美提現金給他。兩人發生性關係後，網美戶頭遲遲沒入款，這才發現被騙，不但35萬元性交易費用沒收到，反而被楊男騙走4萬1千元。

(中時新聞網)