高通今(2)日舉辦2020 Snapdragon技術數位高峰會，高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰也選擇台灣與亞洲多國媒體進行圓桌會議，談到台灣5G的發展，劉思泰表示，儘管目前看到Sub6走在前面，但樂觀看好毫米波的案例會越來越多，另外，高通推出最新旗艦5G晶片Snapdragon 888，今日會中並未對台灣供應鏈多所著墨，但已經有市場傳出，該晶片採用的是三星的5奈米製程，台系合作廠商包括有京元電(2449)、欣興(3037)、景碩(3189)以及日月光(3711)等。

高通今日發布新一代5G旗艦行動平Snapdragon 888，現階段對於台系合作廠商預計在明天的議程會有進一步的說明，根據市場消息指出，Snapdragon 888採用的就是三星的5奈米製程，台系供應鏈還有京元電、欣興、景碩以及封測廠日月光等。

劉思泰說到，2020年疫情是一個不幸的狀況，但也對生活帶來改變，市場對於更好的服務有更多的期望，也激發出新的想法、新的創新，當然加速5G發展更是無庸置疑，預計未來一年內會看到更多5G智慧型手機出貨。

高通在台灣近年來動作相當積極，目前5G以6GHz頻段為界線，分成Sub-6與mmWave毫米波2個頻段，台灣自6月底5G已開始率續商轉，但先以Sub6走在前面，劉思泰表示，高通對於5G一開始的想法就是Sub6和毫米波攜手並進，相信所有的產業都應該以此為目標，雖然說目前大部分客戶都是使用Sub6，但兩者是是可以共同發展，這會是一個正確的策略，之所以Sub6在台灣發展5G的路上走在前面，主要是因為頻譜的本質，是很適合的做法，當然不同國家有不同做法，像美國有一些營運商直接提供毫米波，預估台灣可以從不同營運商策略來看，會有越來越多毫米波的案例發生，且不僅在台灣，還會延伸到世界各地，目前根據統計，在全球有120個營運商已經有毫米波服務，這一定是會發生的，審視5G的發展，Sub6一開始的覆蓋率比較快，但真正可以帶來比較大頻寬、低延遲度等傳輸服務，還是需要毫米波的加入，在台灣也持續和很多夥伴合作。

不僅如此，劉思泰也說到，高通在台灣也有和企業端持續合作，像是幾個月和中華電、日月光共同合作智慧工廠，就是採用毫米波技術，包括智慧工廠、私有網路等，就是很適合使用毫米波，高通對於毫米波抱持很大的期望，相信2年就可以看到很多毫米波的部署，Sub-6與mmWave毫米波一定是攜手並進的。

談到美中貿易戰後，台灣在全球供應鏈的重要性更加受到重視，劉思泰表示，高通對於供應鏈的策略一直都非常良好，不論有沒有全球貿易是否有衝突發生，高通都隨時檢視供應鏈策略，高通如果需要建造一個新的產品，都要找最好的供應商，包括需求、技術能力都必須做出很好的檢視，確保客戶得到想要產品。

(時報資訊)